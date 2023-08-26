يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره نوتينجهام فورست فى تمام الساعة الساعة الخامسة بالجولة الثالثة التى تجمع الفريقن ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أونانا.

في خط الدفاع: وان بيساكا، رافايل فاران، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو.

في خط الوسط: كاسيميرو، إريكسين، برونو فيرنانديز.

في الهجوم:أنتوني، أليخاندرو جارناتشو، ماركوس راشفورد.

استطاع مانشستر يونايتد تحقيق الفوز أمام نوتنجهام فى الدوري الإنجليزي، فى 9 مواجهات، وحسم التعادل مباراتين، وتلقى الهزيمة فى مباراة واحدة محصلة 12 لقاء جمع الفريقين.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى مانشستر مباراة اليوم أمام نوتنجهام محتلا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، فيما يقع نوتنجهام فورست في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد.