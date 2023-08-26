الغربية: استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق

تشهد اسواق الغربية استقراراً في أسعار اللحوم الحمراء بعد القفزات السابقة والتي وصل سعر الكيلو 320 جنيها .

حيث تراجعت الاسعار منذ اسبوع وسجل سعر الكيلو 250 جنيها، بينما تواصل الدواجن تراجعا مستمرا حيث سجل 62 جنيها للكيلو بعد أن سجل 70جنيها للكيلو الأسبوع الماضي .

وأكد عددا من بائعي الدواجن أن أسباب تراجع الأسعار يرجع إلي سببين الأول تراجع أسعار اللحوم والثاني تراجع أسعار الأعلاف (العليقة).

بينما شهدت أسواق الخضر والفاكهة ارتفاعاً طفيفا، حيث سجل سعر الموز،و تراوحت الأسعار بين 22 ألي 25 الكيلو والكوسة تراوحت بين 8 جنيهات و10جنيهات للكيلو .

أما العنب فقد سجل سعر25 جنيها للكيلو والطماطم تراوحت بين 8 و 10جنيهات للكيلو، والخيار تراوحت اسعارة بين15جنيها و17حنيها للكيلو والبزنجان تراوحت اسعاره بين 5 جنيهات و7 جنيهات للكيلو والبامية بين 25 جنيها و30جنيها للكيلو.

أما البطاطس فـ اسعاره تراوحت بين 12جنيها و15 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر التين 30 جنيها للكيلو والمانجو تراوحت اسعارها بين25 و 30جنيها للكيلو وسجل التفاح 35 جنيها للكيلو وتراوح سعر البلح بين 25 و 30جنيها.