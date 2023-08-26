راغب علامة يطرح أغنية جديدة بعنوان "يلا".. فيديو

طرح المطرب راغب علامة، أغنية جديدة تحمل عنوان "يلا"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في أغنية "في كتير حلوين".

وأغنية يلا ، كلمات عماد الأبياري وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر وإنتاج Backstage Production، كما تم تنفيذ جزء من الأغنية في لبنان والجزء الآخر في مصر.

أطلق المطرب راغب علامة، الفيديو التشويقي للأغنية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قام بتصويرها مع المخرج جاد شويري بفكرة جديدة وعصرية، والتي لاقت نجاحاً كبيراً فور إطلاقها عبر جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

وتدور قصة الكليب حول مجموعة من الشباب المفعمين بالحيوية يكتشفون فيلا ساحرة ويظهر فيها راغب الذي يدعوهم لحفلة لا تُنتسى.

آخر أعمال المطرب راغب علامة

يذكر أنّ المطرب راغب علامة كان قد أطلق منذ شهرين أغنية "في كتير حلوين" والتي تصدّرت الترند وحققت انتشاراً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث حصدت ملايين المشاهدات على اليوتيوب وباقي المنصات الموسيقية.