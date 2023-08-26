تحذيرات واسعة من اتساع نطاق الحرب في السودان

زار قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن "عبد الفتاح البرهان"، قواعد عسكرية بالقرب من العاصمة، في أول جولة له خارج الخرطوم، مُنذ اندلاع الصراع المُشتعل مع قوات الدعم السريع في أبريل، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن الحرب قد تدفع المنطقة بأكملها صوب كارثة إنسانية.

وقال مصدران حكوميان إن البرهان يعتزم أيضًا مغادرة السودان لإجراء محادثات في دول الجوار بعد زيارة قواعد للجيش وبورتسودان، مقر الحكومة المؤقت.

رئيس مجلس السيادة الحاكم:

ويعتزم البرهان، وهو أيضًا رئيس مجلس السيادة الحاكم، رئاسة اجتماع لمجلس الوزراء.

ويُقاتل الجيش قوات الدعم السريع من أجل السيطرة على الخرطوم وعدة مدن منذ 15 أبريل الماضي.

وغادر البرهان، الخميس، مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، الذي تقول قوات الدعم السريع إنها تحاصره، وشوهد في مقاطع فيديو وصور في مدينة أم درمان على الجهة المقابلة من نهر النيل.

وتداول الجيش، الجمعة، مقاطع فيديو للبرهان وهو يزور قاعدة لسلاح المدفعية في عطبرة بولاية نهر النيل شمالي الخرطوم، وظهر الجنود وهم يحملون البرهان.

وبينما يقاتل الجيش قوات الدعم السريع في الخرطوم ومنطقتي كردفان ودارفور إلى الغرب، لا تزال مناطق وسط وشمال وشرق البلاد هادئة وتحت سيطرة الجيش.

ولم تفلح محاولات للوساطة بينهما، إذ يقول دبلوماسيون إن كل جانب يعتقد أن بوسعه حسم الحرب لصالحه.