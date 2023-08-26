عامر التوني يشدو على مسرح ساحة الهناجر.. صور

أحيت فرقة المولوية بقيادة المنشد الدكتور عامر التونى، الليلة التاسعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وعاش جمهور المسرح فى ليلة مضيئة بحب الله والمديح النبوى والإنشاد الدينى، بصوت الفنان الدكتور عامر التونى مؤسس فرقة المولوية .

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه .

الليلة التاسعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"

المنشد الدكتور عامر التونى

المنشد الدكتور عامر التونى

المنشد الدكتور عامر التونى

المنشد الدكتور عامر التونى

الليلة التاسعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"

الليلة التاسعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"

الليلة التاسعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"

الليلة التاسعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"