مانشستر يونايتد يواجه نوتنجهام بحثًا عن تصحيح مساره بالدوري الإنجليزي

يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزى أمام نظيره نوتينجهام فورست، مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الشياطين الحمر للفوز بمباراة اليوم أمام نوتنجهام وتصحيح الإخفاق الذى حالفه بالجولة الماضية أمام فريق توتنهام هوتسبير، وتلقى الهزيمة بنتيجة هدفين دون رد.

وعلى الجانب الأخر، يمتلك فريق نوتنجهام فورست معنويات مرتفعة بعد تحقيقه الفوز على حساب فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بالجولة السابقة.

ويمتلك مانشستر يونايتد سجلا مميزا أمام نوتنجهام فى تاريخ لقاءات الفريقين، حيث التى الفريقان فى 12 مباراة بالدوري الإنجليزي، فاز الشياطين فى 9 لقاءات، وحسم التعادل مواجهتين، وتلقى الخسارة فى مباراة واحدة.

أخر مواجهة جمعت الفريقين تمكن مانشستر يونايتد من الفوز على نوتنجهام بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، سجلهما اللاعبان أنتوني و ديوغو دالوت.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام نوتينجهام فورست فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر.