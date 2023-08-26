أسعار الخضراوات والفاكهة والفراخ البيضاء والبلدي والأسماك اليوم بكفر الشيخ

شهدت أسواق مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، تفاوتت في أسعار الخضراوات والفاكهة ، السبت، ورصدت " بوابة الوفد" أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق محافظة كفرالشيخ، حيث تشهد الخضراوات والفاكهة استقرارًا في أسعارها داخل أسواق مراكز ومدن المحافظة خلال هذه الفترة.

وتراوح سعر الطماطم بين 10جنيهًا إلى 11 جنيهًا، والخيار 15 جنيهًا والكوسة 15 جنيهًا والجزر 20جنيهًا والباذنجان 7 جنيهات والليمون 20 جنيهًا والفلفل 10 جنيهات والفلفل الألوان 30 جنيهًا والبصل 20 جنيهًا.

وجاءت أسعار الفواكه كما يلي سعر الشمام تراوح من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا والبرقوق 35 جنيهًا والعنب الأحمر 30 جنيهًا والعنب الأخضر 30 جنيهًا والجوافة 25 جنيهًا والموز 25 جنيهًا والعنب الأسود 30 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 60 و80 جنيهًا، و سعر كيلو المكرونة بين 60 و90 جنيهًا، وجاء سعر كيلو البوري بين 140 جنيهًا و150 جنيهًا.

كما شهدت محلات بيع الدواجن البيضاء استقرارا ملحوظا في الأسعار.

وسجل سعر الدجاج البيضاء 62 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الدجاج البلدي 95 جنيهًا للكيلو.