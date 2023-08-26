طقس حار على مراكز ومدن كفر الشيخ.. والعظمى تسجل 38 درجة

تشهد مراكز ومدن وقرى محافظة كفرالشيخ، السبت، طقسًا معتدلًا ومشمسًا مائلًا للحرارة مصحوبًا بارتفاع ملحوظ في درجات الرطوبة، حيث سجلت محافظة كفرالشيخ 38 درجة مئوية، منذ الصباح الباكر، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

ويسود طقس معتدل على أغلب أنحاء المحافظة ، بداية من الصباح ، وتتصاعد درجات الحرارة تدريجيًا حتى الخامسة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصل لـ 25 درجة في أول الساعات من المساء.

وعن حالة البحر التوسط ، في مدينة ومصيف بلطيم وبحيرة البرلس من المتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.