السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت في مصر

عملات
عملات

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم السبت 26-8-2023، حالة من الاستقرار على نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الجمعة

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سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك

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سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه فى منتصف التعاملات

كما استقر سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” في البنك المركزي المصري على نحو 33.30 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري بداية اليوم السبت، في البنك المركزي المصري نحو 38.92 جنيه للشراء، 39.08 جنيه للبيع.

فيما سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي بداية تعاملات اليوم  نحو 34.97 جنيه للشراء، و35.12 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.20 جنيه للشراء، و21.29 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.77 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم  البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

وبالنسبة لأسعار صرف العملات العربية في البنك المركزي المصري، بداية تعاملات اليوم الخميس، وأكثرها تداولا وانتشارا (الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي).

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي  في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.92 جنيه للشراء، و100.39 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني  في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

بينما سجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.

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