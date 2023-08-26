السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق البحيرة

اسواق البحيرة
اسواق البحيرة

تجولت (بوابة الوفد) داخل أسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة ، في الساعات الاولي من نهار اليوم السبت، والتي شهدت إستمرارإنخفاض الأسعار ، حيث تراوحت أسعار الطماطم مابين 6إلي 9جنيهات للكيلو

،كما إنخفضت أسعار البطاطس  تراوحت مابين 10إلي 12 للكيلو 

الواحد كما تراوحت أسعار الباذنجان من 5إلي 8جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل الأخضر مابين 16إلي 20 جنيها للكيلو ، والخيار مابين 9 إلي 12 جنيها للكيلو ، كما تراوحت أسعار البامية مابين30 إلي 35جنيها للكيلو ، وكذلك الملوخية مابين 18إلي 10جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الكوسة مابين 12إلي 15جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار البصل حيث تتراوح مابين 12 إلي 15جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الليمون مابين 8 إلي 12جنيها للكيلو .

وفي اسواق الفاكهة تراوحت أسعار العنب مابين 25إلي 35جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار التين مابين 25إلي 35جنيها للكيلو ,وأسعار المانجو مابين 25إلي 40جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 18إلي 22جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو .