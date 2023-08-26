السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أنقرة تُعلن وفاة جُندي تركي مُتأثرًا بإصابته شمالي العراق

الجنود الأتراك
الجنود الأتراك

أعلنت "وزارة الدفاع التركية"، وفاة جُندي تركي مُتأثرًا بجروح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة شمال العراق، إذ تُنفذ القوات التركية عملية عسكرية ضد المُسلحين الأكراد، حسبما أفادت وكالة "الأناضول"، صباح اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان، إن الجندي أركان سلجوق، أصيب بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة مصنوعة يدويا زرعها عناصر من حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، في منطقة عملية "المخلب - القفل" في 25 أغسطس الجاري".

المحاولات الطبية

ولفتت الوزارة إلى أنه تم نقل الجندي المصاب إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرا بجروحه، رغم كافة المحاولات الطبية لإنقاذه.

تُجدر الإشارة، الجيش التركي يشن منذ أبريل 2022 عملية عسكرية يطلق عليها اسم " المخلب القفل" ضد معاقل التنظيمات الكردية المسلحة في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أكد الخميس الماضي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، عزم أنقرة على تطهير الأراضي العراقية من "آفة الإرهاب".

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