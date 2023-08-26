تعرف علي أسعار اللحوم والأسماك بـ أسواق البحيرة

تنشر (بوابة الوفد) أسعار اللحوم والأسماك في أسواق قري ومدن محافظة البحيرة ، في الساعات الاولي من نهار اليوم السبت، حيث إستمر إنخفاض الأسعار عن الأسابيع الماضية .

حيث تراوحت أسعار اللحوم الطازجة مابين 270جنيها إلي 300جنيها للكيلو ،بينما تراوحت اسعار اللوحوم المجمدة قطع مابين 170إلي 200جنيها للكيلو ، وتراوحت اسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت اسعار الكبدة المجمدة مابين 140إلي 180جنيها للكيلو .

بينما شهدت اسعار الأسماك سواء الطازجة أو المجمدة ،صباح اليوم السبت ثباتا في الأسعار،و لليوم الثاني علي التوالي بأسواق مدن وقري محافظة البحيرة.

كما تراوحث أسعار البوري مابين 90 إلي 100 جنيها للكيلو حسب الحجم ،بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 260 إلي 300 جنيها للكيلو بينما تراوحت أسعار أحجام المتوسطة مابين 220 إلي 250 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170إلي 200 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 200 جنيها للكيلو.

وفي أسواق الأسماك تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 80إلي 90 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 60إلي 70 جنيها للكيلو ، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40إلي 50 جنيها للكيلو .