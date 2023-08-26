الفراخ بــ 54 جنيهًا.. أسعار بيع الفراخ البيضاء والدواجن اليوم السبت بالمنيا

شهدت أسواق ومزارع ومحلات بيع الفراخ البيضاء والدواجن البلدي والطيور بمحافظة المنيا ، اليوم السبت 26 أغسطس 2023 ، إستقرارا ملحوظا في أسعار البيع والشراء ، وتعد الفراخ والدواجن والطيور وجبات شبه رئيسية بعد اللحوم البلدية لشعب المنيا .

وسجل سعر الفراخ الأمهات الأبيض من 54 لــ 65 جنيهًا للكيلو ، ويصل للمستهلك بسعر 57 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الفراخ البيضاء 60 جنيهًا للكيلو، بينما يصل للمستهلك بسعر 65 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الفراخ الساسو للكيلو بين 93 لــ 95 جنيهًا للكيلو ، ويصل للمستهلك بسعر 100 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر الفراخ البلدي للكيلو في بورصة الدواجن 95 جنيهًا للكيلو ، بينما يصل للمستهلك بسعر 100 جنيهًا للكيلو ، ، وتراوح سعر الأجنحة ما بين 45 لـ60 جنيهًا للكيلو ، وسعر الكبد والقوانص ما بين 65 لـ 70 جنيهًا للكيلو .

وترواح سعر بيع الأوراك من 65 لــ 70 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص ما بين 85 لـ90 جنيهًا للكيلو ، أما سعر كيلو الدبابيس 92 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الفراخ البانيه ما بين 155 لــ 160 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الشيش طاووق إلى 150 جنيهًا للكيلو ، ووصل سعر جوز الحمام 110 جنيهًا للكيلو .

وجاءت سعر الفراخ البلدى اليوم السبت 26 أغسطس 2023 ، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البلدى نحو 115 جنيهًا ، أما سعر كيلو الفراخ العتاقى 100 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الأرانب إلى 95 جنيهًا ، كما سجل سعر البط البلدي 110 جنيهات، وسجل سعر كيلو البط الفرنساوي نحو 56 جنيهًا ، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 100 جنيه، وسجل سعر البط المولار نحو 65 جنيهًا .

وثبت سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم، والتي جاءت على نحو ،سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 103 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيها، وكرتونة البيض الأبيض بـ 110، لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيهًا ، وسجل البيض البلدي 114 جنيهًا ، وتباع في الأسواق بسعر 121 جنيها.

جديرا بالذكر ، أن أسواق والفراخ البيضاء والدواجن البلدي والطيور ، تخضع لحملات تموينية وتفيشية على مدار اليوم ، من قبل مديرية تموين المنيا ، وبالتعاون الطب البيطري والصحة ، للتأكد من وجود شهادة صحية ، وصلاحية الفراخ للإستهلاك الأدمي .