الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة أرسنال وفولهام والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال نظيره فولهام على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الأنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ويتقابل فريق أرسنال أمام نظيره فولهام فى تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

يخوض فريق الكرة الأول بنادى أرسنال المباراة فى المركز الثالث برصيد ست نقاط جمعها من الفوز على نوتنجهام فوريست بهدفين مقابل هدف و الثانية على كريستال بالاس بهدف مقابل لاشىء.

كما يمتلك فولهام ثلاث نقاط بالفوز على ايفرتون خارج ملعبه بهدف مقابل لاشىء والخسارة في الجولة الثانية امام برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل لاشىء على ملعب فولهام كرافين كوتاج .

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

و تقام مباراة بورنموث ضد توتنهام في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

ويلعب أرسنال وفولهام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

ويلتقي برينتفورد و كريستال بالاس الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 1.

ويتقابل إيفرتون أمام وولفرهامبتون الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره نوتينجهام فورست الساعة الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعوديةعبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.

ويلتقي برايتون ونظيره وست هام يونايتد الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.