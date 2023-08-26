أرسنال في مهمة صعبة أمام فولهام بالدوري الإنجليزي الليلة

يستضيف استاد الامارات، مباراة الجولة الثالثة التى تجمع بين فريق أرسنال ونظيره فولهام، ضمن منافسات بطولة البريميرليج لموسم 2023 ـ 2024.

يدخل أرسنال مباراة اليوم محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز في أول مباراتين.

وعلى الجانب الأخر، يخوض فريق فولهام لقاء أرسنال، أملا فى تحقيق نتيجة إيجابية، تساهم فى تعديل مساره بجدول المسابقة، فيما يمتلك 3 نقاط محصلة فوز فى مباراة وهزيمة بأخرى.

ويلعب أرسنال وفولهام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

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