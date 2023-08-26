السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أرسنال في مهمة صعبة أمام فولهام بالدوري الإنجليزي الليلة

أرسنال وفولهام في
أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي

يستضيف استاد الامارات، مباراة الجولة الثالثة التى تجمع بين فريق أرسنال ونظيره فولهام، ضمن منافسات بطولة البريميرليج لموسم 2023 ـ 2024.

يدخل أرسنال مباراة اليوم محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز في أول مباراتين.

وعلى الجانب الأخر، يخوض فريق فولهام لقاء أرسنال، أملا فى تحقيق نتيجة إيجابية، تساهم فى تعديل مساره بجدول المسابقة، فيما يمتلك 3 نقاط محصلة فوز فى مباراة وهزيمة بأخرى.

ويلعب أرسنال وفولهام الساعة  5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

ترتيب الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 