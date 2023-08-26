منها سقوط أمطار.. ظواهر جوية تتعرض لها البلاد حتى نهاية أغسطس

تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية خلال هذه الفترة، نظرًا لأننا في فصل الصيف الذي يتسم بإرتفاع شديد في درجات الحرارة وإرتفاع نسب الرطوبة على كافة أنحاء البلاد، مع ظهور بعض الظواهر الجوية.

ظواهر جوية

وقد كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن هناك بعض الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد حتى نهاية أغسطس الجاري منها الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للاتربة والرمال على محافظ الوادي الجديد على فترات متقطعة.

الطقس السائد

وأضافت، هناك استمرار التحسن النسبي في الاحوال الجوية على كافة الانحاء نتيجة نشاط الرياح وظهور بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الاجواء، على أن يكون الطقس السائد حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الخميس المقبل.

سقوط أمطار خفيفة

وذكرت الهيئة، هناك سقوط للامطار الخفيفة وأحيانًا تكون رعدية بنسبة 30% على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الاحمر( حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كم| ساعة، وارتفاع الامواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

نصائح للمواطنين

وناشدت، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الصيفية على مدار اليوم، وشرب السوائل بكثرة، وعدم التعرض بشكل مباشر لاشعة الشمس.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.