مواعيد مباريات اليوم السبت و القنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليم السبت الموافق 26 أغسطس 2023، فيشهد عدة مباريات بمختلف الدوريات حول العالم، فسنكون على موعد مع لقاءات في مسابقة الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، بجانب الدوري الإلماني بالاضافة الى الدوري الفرنسي.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 26 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة بورنموث ضد توتنهام في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

ويلعب أرسنال وفولهام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

ويلتقي برينتفورد و كريستال بالاس الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 1.

ويتقابل إيفرتون أمام وولفرهامبتون الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره نوتينجهام فورست الساعة الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعوديةعبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.

برايتون ضد وست هام يونايتد الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

قاديش أمام ألميريا يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

غرناطة ضد ريال مايوركا فى تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.

أشبيلية أمام جيرونا يُقام اللقاء في تمام الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

يلتقي فروسينوني ونظيره أتلانتا الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 2.

يلعب مونزا ضد إيمبولي الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1.

ويتقابل هيلاس فيرونا ونظيره روما يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1.

ويلتقي ميلان أمام تورينو يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 2.

مباريات اليوم في الدوري الألماني

يلعب كولن أمام فولفسبورج الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر تطبيق بي ان سبورتس “TOD App”.

يخوض فريق بوخوم مباراة أمام بوروسيا دورتموند فى تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

ويلتقي بوروسيا مونشنجلادباخ ونظيره باير ليفركوزن فى تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

يتقابل فريق مارسيليا ونظيره ستاد بريست فى تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

ويلعب فريق باريس سان جيرمان مبارة مرتقبة أمام لانس فى تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.