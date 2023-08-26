يسأل الكثير من الناس عن حكم صلاة ركعتين عند القدوم من السفر فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال السنة أن يصليها في المسجد إذا قدم، يقصد واحدًا من المساجد ويصلي ركعتين، والأقرب أنه إذا صادف بعد العصر أنها من ذوات الأسباب. لكن النبي ﷺ كان يقدم ضحى، إذا تيسر له ضحى أو في الليل يكون أحسن أو في الظهر، وإذا لم يتيسر ذلك إلا بعد صلاة العصر فالظاهر أنها من ذوات الأسباب.

يُصلي على الراحلة، يقرأ وهو جالس، ويركع وهو جالس في الهواء، ويسجد وهو جالس في الهواء، كما كان النبي يفعل في السَّفر، يفعل هذا في السفر.

وهكذا في السيارة، وهكذا في القطار، وفي الطائرة، وفي الباخرة.

أما إذا استطاع أن يسجد في السيارة، أو في القطار، أو في الباخرة، أو في الطائرة، إن كان في محلٍّ واسعٍ واستطاع أن يسجد وأن يقف فعل ذلك في الفريضة خاصةً، أما النافلة فيجوز أن يُصلي وهو جالس؛ لأنَّ النافلة لا يجب فيها القيام، لكن الجالس على النِّصف من أجر صلاة القائم في النافلة، أمَّا الفريضة فلا بدَّ أن يُصلي قائمًا.

فإذا دعت الحاجةُ إلى الصلاة في الطائرة: جاء الوقت وهو في الطائرة، أو في الباخرة، أو في السيارة، وجاء الوقت، فإنه يُصلي على حسب حاله، لكن في السيارة يستطيع أن يُوقف السيارة ويُصلي على الأرض، كالدَّابة، أما في الطائرة فلا حيلةَ له، فإذا خشي أن يفوت الوقتُ صلَّى فيها على جهة سيره، يدور مع القبلة حيث دارت الطائرة، ويُصلي جالسًا: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

إذا صلى المسافر الجمعة يصلي معها أربع السنة، يصلي سنة الجمعة أربع ركعات تسليمتين، وإذا صلى قصرًا فليس لها راتبة السنة أن يصلي ثنتين فقط الظهر قصرًا، كان النبي ﷺ لا يصلي راتبة الظهر ولا المغرب ولا العشاء في السفر إنما الفجر فقط، أما إذا صلى مع الناس الجمعة أو الأوقات صلى الرواتب معهم.