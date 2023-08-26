تعرف على جدول مباريات السبت لبطولة العالم لكرة السلة
تواصل مباريات بطولة العالم لكرة السلة في نسختها التاسعة عشرة والتي تستضيف احداثها كل من الفلبين و اندونسيا واليابان في تنظيم مشترك انطلاقها حيث تقام اليوم ( السبت ) ثمان مباريات في أربع مجموعات .
ويضم جدول مباريات اليوم المباريات على النحو التالي :
١١.٠٠ صباحا الرأس الأخضر - جورجيا .
١١.٠٠ صباحا جنوب السودان - بورتوريكو
١١.٤٥ صباحا الاردن - اليونان
١٢.٤٥ ظهرا ايران - البرازيل
٢.٣٠ مساءا سلوفانيا - فنزويلا
٣.٠٠ مساءا صربيا - الصين
٣.٤٠ مساءا الولايات المتحدة- نيوزيلندا
٤.٣٠ مساءا أسبانيا - كوت ديفوار
يذكر ان اليوم الأول شهد ٨ مباريات انتهت نتائجها على النحو التالي :
أستراليا - فنلندا: ٩٨ / ٧٢
ايطاليا - أنجولا : ٨١ / ٦٧
مونتينجرو - المكسيك : ٩١ / ٧١
لاتفيا - لبنان : ١٠٩ / ٧٠
الدومينيكان - الفلبين : ٨٧ / ٨١
ألمانيا - اليابان : ٨١ / ٦٣
ليتوانيا - مصر : ٩٣ / ٦٧
كندا - فرنسا : ٩٥ / ٦٥