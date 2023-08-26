تعرف على جدول مباريات السبت لبطولة العالم لكرة السلة

تواصل مباريات بطولة العالم لكرة السلة في نسختها التاسعة عشرة والتي تستضيف احداثها كل من الفلبين و اندونسيا واليابان في تنظيم مشترك انطلاقها حيث تقام اليوم ( السبت ) ثمان مباريات في أربع مجموعات .

ويضم جدول مباريات اليوم المباريات على النحو التالي :

١١.٠٠ صباحا الرأس الأخضر - جورجيا .

١١.٠٠ صباحا جنوب السودان - بورتوريكو

١١.٤٥ صباحا الاردن - اليونان

١٢.٤٥ ظهرا ايران - البرازيل

٢.٣٠ مساءا سلوفانيا - فنزويلا

٣.٠٠ مساءا صربيا - الصين

٣.٤٠ مساءا الولايات المتحدة- نيوزيلندا

٤.٣٠ مساءا أسبانيا - كوت ديفوار

يذكر ان اليوم الأول شهد ٨ مباريات انتهت نتائجها على النحو التالي :

أستراليا - فنلندا: ٩٨ / ٧٢

ايطاليا - أنجولا : ٨١ / ٦٧

مونتينجرو - المكسيك : ٩١ / ٧١

لاتفيا - لبنان : ١٠٩ / ٧٠

الدومينيكان - الفلبين : ٨٧ / ٨١

ألمانيا - اليابان : ٨١ / ٦٣

ليتوانيا - مصر : ٩٣ / ٦٧

كندا - فرنسا : ٩٥ / ٦٥