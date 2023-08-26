السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعرف على جدول مباريات السبت لبطولة العالم لكرة السلة

منتخب جنوب السودان
منتخب جنوب السودان لكرة السلة

تواصل مباريات بطولة العالم لكرة السلة في نسختها التاسعة عشرة والتي تستضيف احداثها كل من الفلبين و اندونسيا واليابان في تنظيم مشترك انطلاقها حيث تقام اليوم  ( السبت )  ثمان مباريات في أربع مجموعات .

ويضم جدول مباريات اليوم المباريات على النحو التالي : 

١١.٠٠ صباحا   الرأس الأخضر - جورجيا .

١١.٠٠ صباحا   جنوب السودان - بورتوريكو 

١١.٤٥ صباحا   الاردن - اليونان 

١٢.٤٥ ظهرا     ايران - البرازيل 

٢.٣٠ مساءا     سلوفانيا - فنزويلا 

٣.٠٠ مساءا      صربيا - الصين 

٣.٤٠ مساءا     الولايات المتحدة- نيوزيلندا 

٤.٣٠  مساءا     أسبانيا - كوت ديفوار 

يذكر ان اليوم الأول شهد ٨ مباريات انتهت نتائجها على النحو التالي : 

أستراليا - فنلندا: ٩٨ / ٧٢ 

ايطاليا - أنجولا : ٨١ / ٦٧ 

مونتينجرو - المكسيك : ٩١ / ٧١ 

لاتفيا - لبنان : ١٠٩ / ٧٠ 

الدومينيكان - الفلبين : ٨٧ / ٨١ 

ألمانيا - اليابان : ٨١ / ٦٣ 

ليتوانيا - مصر : ٩٣ / ٦٧ 

كندا - فرنسا : ٩٥ / ٦٥ 