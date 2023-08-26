أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

شهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت، تراجعا في سعر الجرام بمختلف الأعيرة بحسب في سوق الصاغة، فيما اختلف السعر من تاجر إلى آخر بحسب المصنعية.

سعر الذهب اليوم السبت

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 هبوطا بنحو 5 جنيهات، إذ بلغ سعر الذهب عيار 24، نحو 2594.25 للبيع، و 2565.75 للشراء

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22، نحو 2378 للبيع، و 2352 للشراء، ليسجل هبوطا بنهاية اليوم نحو 5.25

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21، نحو 2270 للبيع، و 2245 للشراء، مسجلا هبوطا 5 جنيهات

سعر الذهب عيار 18

1945.75 للبيع

1924.25 للشراء

سعر الذهب عيار 14

1513.25 بيع

1496.75 شراء

سعر الذهب عيار 12

1297.25 بيع

1282.75 شراء

سعر الذهب عيار 9

972.75 بيع

962.25 شراء



سعر أوقية الذهب العالمية

ووصل سعر أوقية الذهب العالمية1921 دولار.