مباراة الفلبين والدومينيكان تسجل رقما قياسيا في الحضور الجماهيري

منذ اليوم الأول أكدت بطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين واندونيسيا واليابان بتنظيم مشترك انها ستكون البطولة الأكبر في تاريخ بطولات العالم حيث سجلت مباراة البلد المستضيفة الفلبين وجمهوره الدومينيكان والتي جمعت المنتخبين ضمن مباريات المجموعة الاولى رقما قياسيا جديدا في الحضور الجماهيري لمباراة في بطولات العالم.

فقد شهدت المباراة بين منتخبي الفلبين و جمهورية الدومينيكان التي أقيمت في الصالة المغطاة فلبين ارينا بالعاصمة الفلبينية مانيلا حضور ٣٨١١٥ متفرج.

وفي تصريحاته تعليقا على هذا الرقم القياسي قال ريتشارد كريون رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم : كلنا كنا نعرف انها ستكون بطولة تاريخية وعملنا على هذا طوال مراحل الأستعداد للتنظيم واظهرنا هذا الامر من اليوم الأول والكل داخل فلبين ارينا كان سعيدا بهذه اللحظة التاريخية .

وأضاف: الكل داخل فلبين ارينا اظهر الحب الكبير لكرة السلة بصفة عامة و لمنتخب الفلبين بصفة خاصة ومازال هناك الكثير الذي ستقدمه هذه البطولة في الأيام القادمة .

يذكر ان منتخب جمهورية الدومينيكان حقق الفوز على منتخب الفلبين بنتيجة ٨٧ / ٨١ ليتصدر المجموعة بالاشتراك مع منتخب لاتفيا الذي حقق فوزا على منتخب لبنان ١٠٩ / ٧٠ .