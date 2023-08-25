بركات يوجه نصيحة لـ محمد صلاح

تحدث محمد بركات،عن حقيقة انتقال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لصفوف اتحاد جدة السعودي.

حيث وجه بركات نصيحة لـ صلاح، حول الجدل السائد طوال الفترة الماضية.

وقال بركات، على قناة “المحور: يورجن كلوب قفل قصة انتقال صلاح للدوري السعودي بتصريحاته النهاردة، لكن ممكن إيه يحصل؟ الله أعلم.

وأضاف: وارد انتقال صلاح لاتحاد جدة، وبقاء صلاح في ليفربول وارد برضو بنسبة كبيرة.

وقال: من وجهة نظري، أتمنى استمرار محمد صلاح في ليفربول بالوقت الحالي، ويكسر الأرقام القياسية، وفي مرحلة لاحقة يذهب للدوري السعودي ويكسر الدنيا، ولكن في الوقت الحالي أفضل استمراره في ليفربول.