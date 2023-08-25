نفذت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد (إدارة التنمية الرياضية)، بتنظيم من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، فعاليات دور الـ 8 من دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية، وهو دوري الشوارع والساحات الشعبية. تمت المشاركة في هذه الفعاليات من قبل أوائل قطاعات محافظة الوادي الجديد في قطاعات شرق وجنوب المحافظة.

وشارك في هذا الدوري فرق من قطاعي "الخارجة" و"باريس"، تحديداً فريق الجزائر عن قطاع الخارجة وفريق المنيرة عن قطاع الخارجة، بالإضافة إلى فريق المكس القبلي عن قطاع باريس.

وتوالت المواجهات بين هذه الفرق وانتهت بالنتائج التالية: فاز فريق الجزائر على فريق المكس القبلي بنتيجة 7/0، وتأهل فريق المنيرة عن طريق صعود مباشر بعد القرعة.

وبهذه النتائج، يتأهل كل من فريق الجزائر وفريق المنيرة إلى المربع الذهبي عن قطاع شرق وجنوب المحافظة.

وأكد الأستاذ بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد أن الفريق الحاصل على المركز الأول والثاني على مستوى المحافظة سيشارك في اللقاء الختامي على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه التظاهرة الرياضية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإشراف من الأستاذ بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

الجزائر والمنيرة في المربع الذهبي لدوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بالوادي الجديد

الجزائر والمنيرة في المربع الذهبي لدوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بالوادي الجديد