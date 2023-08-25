كريستيانو رونالدو يسجل "هاتريك " ويقود النصر لاكتساح الفتح

حقق النصر فوزا كبيرا ومستحقا على نظيره الفتح بخماسية نظيفة في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف المباراة جاءت بتوقيع الثنائي كريستيانو رونالدو (هاتريك) وساديو ماني.

بدأ ساديو ماني مسلسل الأهداف في الدقيقة 27 بصناعة من كريستيانو رونالدو، ثم أضاف النجم البرتغالي الهدف الثاني في الدقيقة 38.

ومع بداية الشوط الثاني عزز كريستيانو رونالدو بهدف ثالث في الدقيقة 55 ثم قضى ساديو ماني على آمال الفتح بهدف رابع في الدقيقة 81 واختتم رونالدو أهداف النصر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وتعد رباعية النصر أمام الفتح هي الانتصار الأول للأصفر في الموسم الحالي بالدوري السعودي بعد السقوط في أول مواجهتين أمام الاتفاق والتعاون.

بهذه النتيجة يصعد النصر إلى المركز الحادي عشر برصيد ثلاث نقاط بينما يسبقه الفتح في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

ويعانى فريق الكرة الأول بنادى النصر السعودي، من غيابات كثيره تضرب القوام الأساسي للفريق، قبل لقاء اليوم أمام الفتح، أبرزها عبد الإله العمري، بسبب آلام في الفم،عبدالله مادو، وعلي لاجامي، وسيكون فوفانا، وأندرسون تاليسكا، بسبب الإصابة.