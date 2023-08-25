بيان عاجل من لجنة التحقيق الروسية بشأن تحطم طائرة "بريجوجين"

أكدت "لجنة التحقيق الروسية"، أنه سيتم التحقيق بدقة في جميع الروايات المُحتملة لتحطم طائرة مؤسس مجموعة "فاجنر"، يفجيني بريجوجين، في مقاطعة تفير شمال موسكو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إنه خلال إجراءات التحقيقات الأولية في موقع سقوط الطائرة، تم العثور على جثث 10 قتلى، ويتم إجراء الفحوصات الجينية لتحديد هوياتهم.

الصندوقين الأسودين

وعثرت اللجنة على أجهزة التسجيل العاملة أثناء الطيران (الصندوقين الأسودين)، ويستمر الفحص الدقيق للمكان، ويتم التحفظ على الأشياء والوثائق المهمة لتحديد جميع ملابسات الحادث.

وكانت هيئة الطيران المدني الروسية أفادت الأربعاء الفائت بوجود عشرة أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء، مشيرة إلى مصرعهم جميعا.

وأكدت الهيئة الروسية تواجد بريغوجين والرجل الثاني في مجموعة "فاغنر"، دميتري أوتكين، على متن الطائرة.

من ناحية أخرى، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أجرى محادثة هاتفية مع مستشار الرئيس بوتين، يوري أوشاكوف، بعد تمرد بريغوجين المسلح.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وأجانب، إن مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن جيك ساليفان تحدث هاتفيا مع أحد كبار مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو عقب التمرد المسلح الذي قام به مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين.