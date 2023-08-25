القوات الأوكرانية عاجزة على مُواصلة الدفاع.. ضابط أمريكي يكشف

أكد ضابط المخابرات الأمريكية المتقاعد، "سكوت ريتر"، أن أوكرانيا قد تفقد السيطرة على مقاطعة خاركوف بسبب عدم قدرة القوات الأوكرانية على مواصلة الدفاع، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وقال ريتر: "روسيا لا تصد هجمات القوات الأوكرانية فحسب، بل تشن هجوما أيضا. إنهم يتقدمون في اتجاه كوبيانسك، ويهددون ليس بالسيطرة ليس عليها فحسب، بل أيضا على خاركوف".

واعتبر أنه من غير المرجح أن تتمكن القوات الأوكرانية من أخذ زمام المبادرة، وأن هزيمتها أصبحت أمرا لا مفر منه.

عمليات الإرسال الجديدة للمعدات الغربية

وأكد أن عمليات الإرسال الجديدة للمعدات الغربية لن تتمكن من تغيير الوضع على الجبهة.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مسؤولين أوروبيين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد يدفع كييف إلى إجراء مفاوضات خلال حملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة العام المقبل، بسبب عدم إحراز تقدم ملموس في ساحة المعركة.

من ناحية أخرى، أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف أن كييف مستعدة لتجنيد طيارين أجانب من ذوي الخبرة في قيادة مقاتلات "إف-16".

وأفادت صحيفة "تايمز" البريطانية نقلا عن دانيلوف، أن "كييف مستعدة لقبول أي طيارين أجانب ذوي خبرة لا يخدمون في القوات المسلحة لبلادهم".

وأشار سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع إلى أنه لا يوجد في التشريع الأوكراني ما يعيق قبول طيارين أجانب في صفوف الوقات الأوكرانية، معربا عن أمله في أن يشارك طيارون غربيون من أصول أوكرانية "طوعا" في قيادة مقاتلات "إف-16".