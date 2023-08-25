تبحث الأمهات على وصفات جديدة ومتنوعة لتحضير اشهى الوجبات لتقديم أفضل مذاق لأفراد أسرتها.

وتحتل الدجاج على فوائد عديدة وهذا ما جعلها محط اهتمام الامهات لاحتوائها على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير طاجن الدجاج والتين.. مبتكر وشهي بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الدجاجة : دجاج (مقطعة إلى 4 قطع)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الشطة : نصف ملعقة صغيرة

- مسحوق الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الحلو : نصف ملعقة صغيرة

- البصل : 2 حبة (صغيرتان الحجم، مقطعتان إلى أرباع)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم فرماً ناعماً)

- الماء : كوبان

- مرق دجاج : 1 مكعب

- الذرة : كوزان (مقطع كل منهما إلى قسمين)

- البندورة الكرزية : كوبان

- تين : 10 حبات (طازجة ومقطعة إلى أنصاف)

طريقة التحضير

1. سخني زيت الزيتون في قدر ذات قعر سميك، من ثم أضيفي الدجاج وقلبيه، وتبليه بالفلفل الأسود والزنجبيل والفلفل، ثم أضيفي البصل والثوم.

2. اسكبي الماء ومكعب مرق الدجاج في القدر، من ثم غطي القدر، واتركيها على نار هادئة لمدة 120 دقيقة.

3. ضعي الدجاج في طاجن التقديم، وزيني بالذرة والبندورة الكرزية والتين. أدخلي الطاجن إلى الفرن، وضعيه في الرف الشبكي الأعلى، واتركيه لمدة 10 دقائق.