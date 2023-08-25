تفضل الفتيات والسيدات تناول الطعام الصحي لتحصل على قوام ممشوق ووزن مثالي لذا تختار وجبتها بعناية فائقة.

ويحتل الدجاج مكانة هامة في النظام الغذائي لأحتوائها على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

اذا كنتٍ ترغبي في تحضير وجبة غذائية صحية تتناسب مع الرجيم المخصص لك حضري فخارة الدجاج مع الخضار للرجيم بخطوات بسيطة.

المقادير

- طماطم : 3 حبات (مقشرة ومفرومة مكعبات كبيرة)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- صدر الدجاج : 3 صدور (مقطع مكعبات)

- البطاطس : 2 حبة (مقشرة ومقطعة شرائح)

- الباذنجان : 2 حبة (مقشر ومقطع مكعبات)

- الكوسا : 2 حبة (مفرومة شرائح دائرية)

- الجزر : 2 حبة (مقطع دوائر)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم مربعات)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم مربعات)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- أوريغانو : ملعقة صغيرة (مجفف)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الصدور، والجزر، والبطاطس، والفلفل الملون، والباذنجان، والكوسا، والطماطم في طبق الطاجن المخصص للفرن.

أضيفي البصل والثوم ثم تبلي بالملح، والفلفل، والأوريغانو.

أضيفي زيت الزيتون والبقدونس وقلبي المزيج.

غطي الطبق بورق الأولمنيوم وأدخليه للفرن لمدة 30 دقيقة.

ارفعي الغطاء واتركي الطاجن لمدة 10 دقائق إضافية بالفرن حتى يتحمر.

قدميه ساخناً إلى جانب الأرز أو حسب الرغبة.