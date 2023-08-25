أهم أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي خلال اسبوع

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، والذي تستعرض خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بجانب قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 18 أغسطس إلى 24 أغسطس.

فعاليات وزارة التضامن الاسبوعية

وأصدرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أبرز انشطتها كالتالي:

الجمعة 18 أغسطس

- قطار حملة وزارة التضامن الاجتماعي "هنوصلك" يجوب المحافظات لإستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية صناع الحياة وجمعيات تنمية مجتمع، ومكاتب التأهيل تنتقل للميدان لإجراء الكشف الوظيفي، وغرفة عمليات مركزية بالوزارة تتابع الموقف يومياً.

- المشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية "مودة" يكثف جهوده التدريبية، وينفذ 11 تدريبا متخصصًا للمخطوبين على مستوى 7 محافظات بمشاركة 970 شابا وفتاة و3 لقاءات توعية لما يزيد على 600 مكلفة خدمة عامة.

السبت 19 أغسطس

- برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي يتعاقد مع شركاء المجتمع المدني على 5000 مشروع متناهي الصغر، ويسلم 650 مشروعًا في محافظات سوهاج وأسيوط والبحيرة لأسر متوقع تخرجها من برنامج "تكافل"، وفئات قادرة على العمل.

- برنامج "مستورة" للتمكين الاقتصادي للسيدات تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي يعلن عن انتهاءه من تمويل 25,200 مشروع بإجمالي 500 مليون جنيه مصري في جميع محافظات الجمهورية، والبنك يعد لإطلاق مشروع "فاتحة خير" لاستهداف الرجال وليس النساء فقط.

الأحد 20 أغسطس

- القباج تستقبل السيد جاجان شابجان، الأمين العام للصليب والهلال الأحمر، واللقاء يستعرض جهود الهلال الأحمر المصري جراء الأزمة السودانية، ويناقش تعزيز أوجه التعاون بشأن خدمات الإغاثة في أوقات الطوارئ، وقضايا الحماية الاجتماعية للاجئين في مصر.

- في اطارة مبادرة الطالب "المنتج" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لمكافحة الفقر والاستثمار في البشر، وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تنفذ تدريبات حول "دراسة جدوى المشروعات"، و"إدارة المشروعات"، و"سبل التسويق".



الاثنين 21 أغسطس

- القباج تعلن انطلاق المرحلة الأولى من رحلة الـ "1000 كيلو متر" تحت شعار "إسبقي بخطوة" بالشراكة مع "الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم"، بهدف الكشف التطعيم ضد سرطان عنق الرحم، وإنشاء 50 عيادة "2 كفاية"، وتنفيذ برنامج وعي، ومعارض "ديارنا".

- وزارة التضامن الاجتماعي تصرح بأن إجمالي الأسر الذين يتم شمولهم بالتوعية المجتمعية والمعارف الأساسية من خلال الرائدات الاجتماعيات بلغت 4 مليون أسرة تحت مظلة برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية.

- وزيرا التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني، بمشاركة 1200 متطوع، يعلنان نتائج تنفيذ صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لأكبر برنامج وقائي لتوعية الطلاب بمخاطر المخدرات في 4660 مدرسة مستهدفين ما يقرب من 8000 من النشء والمراهقين.

الثلاثاء22 أغسطس

- نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد فعاليات مؤتمر المجلس القومى للسكان لعرض تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية تحت مظلة وزارة الصحة والسكان، وتصرح أن القضية السكانية من اهم تحديات الدولة المصرية التي تهدد العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

- القباج تترأس اجتماعا موسعا لمناقشة إنجازات وتحديات المنظومة الالكترونية للجمعيات الاهلية، واللقاء يستعرض منصة المستفيدين من خدمات المجتمع المدني، وتشكيل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية للجمعيات الأهلية، وتنفيذ تدريب مدربين لتطوير قدرات العاملين لتحسين جودة الخدمات.

- الهلال الأحمر المصري ينفذ تدريبا على مهارات ريادة الأعمال وإدارة المشروعات متناهية الصغر للفئات المستحقة للتمكين الاقتصادي في إطار مشروع "الصحة للجميع" بالتعاون مع الصليب الأحمر الألماني والصليب الأحمر السويسري وبدعم مادي من الإتحاد الأوروبي.

- نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تجتمع مع قيادات الوزارة المسئولة عن برنامج "حياة كريمة" لمناقشة المباني التي تم تسليمها وميكنتها، وخطة تسكين الموظفين بالمباني الجديدة، وخطط الشراكة مع الجمعيات الأهلية التي سيسند اليها مشروعات، وتحديد معايير للخدمات المختلفة.



الأربعاء 23 أغسطس

- القباج تستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية لمراجعة إنجازات حج الجمعيات لعام 2023، ومناقشة سبل تعزيز التعاون واستعدادات موسم الحج القادم في عام 2024.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يستعرض تقريرا عن أعمال وإنجازات مقار المركز بالمحافظات خلال الفترة من يوليو 2022حتى يوليو 2023، والتقرير يشير إلى تنفيذ ما يزيد على 40 ندوة وحلقة نقاشية تناولت اهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

- البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير تحت مظلة مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، للبدء في تطوير 36 قاعة حضانة بالمحافظة ودعم مهارات مقدمي الخدمة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

الخميس 24 أغسطس

- وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر قرارًا بتكليف الدفعة "101" من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أكتوبر المقبل ولمدة عام.

- تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وزراء الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم ومحافظ مطروح وأمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة يشهدون احتفالية ختام فعالية المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الطفل المصري.

- التضامن الاجتماعى تطلق المرحلة الثانية لمبادرة العمر الذهبى لكبار السن بمشاركة 200 مسن من دور واندية المسنين بمحافظات الدقهلية والغربية والشرقية والقليوبية.

- محافظ سوهاج يستقبل وفد وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للتعاونيات لبحث آليات إطلاق مبادرة "عون" لتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" وبرامج الحماية الاجتماعية بأسعار مخفضة، في اطار رفع العبء عن كاهل هذه الأسر.

- في اطار جهود وزارة التضامن الاجتماعى لتمكين ذوى الإعاقة، مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس تتعاون مع مؤسسة مصر الخير وبنك أبو ظبي التجاري وعدد من الجمعيات الشريكة لتسليم عقود مشروعات لذوى الإعاقة من أدوات ومستلزمات الإنتاج.

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