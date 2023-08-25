هيفاء وهبي زهرة حمراء صارخة في اليونان

تملك النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ذوق خاص ينجذب لكل ما هو راقي وجذاب في عالم الموضة لتبرز أنوثتها على خطى عارضات الأزياء مما يجعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها هذا ما أكدته فى أحدث ظهور لها بحفلاتها الغنائية باليونان .

وتألقت هيفاء وهبي بإطلالة ساحرة مواكبة لأحدث صيحات موضة 2023، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمى لقصة الكب، مكشكش من الأمام، صمم من قماش المخمل باللون الأحمر الداكن، وزين بحبات الخرز الذهبي، مما عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال باللون الذهبي.

وتزينت ببعض الإكسسوارات اللافته لتكمل نعومة إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر على طريقة الويفي الواسع فوق كتفيها ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك الفاقع في الشفاه.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي من مواليد 10 مارس 1976، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية - مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات. أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب.

وحازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 «النساء المرغوبات» حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.

في عام 1991 وهي في سن الثامنة عشرة، تم اختيارها كملكة جمال جنوب لبنان. وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 1992، لكن اللقب سحب منها بسبب مخالفتها قوانين المسابقة حيث كانت متزوجة وأم. وبدأت حياتها كعارضة أزياء وشاركت أيضاً كمودل في عدة فيديو كليبات وأعلانات تلفزيونية، ثم عملت كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية في 2001 وقدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية.

ودخلت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم بحر النجوم عام 2008 وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم دكان شحاتة الذي أخرجه المصري خالد يوسف استمرت بالتمثيل ايضًا وقدمت عدد من الأعمال مثل: فيلم حلاوة روح ومسلسل كلام على ورق ومريم والحرباية.

نشأتها وحياتها

ولدت في بلدة محرونة في قضاء صور جنوب لبنان، وهي من أب لبناني مُسلم شيعي «محمد وهبي» وأم مصرية «سيدة عبد العزيز إبراهيم»، وقد نشأت وترعرعت هيفاء فيما بعد بالعاصمة بيروت، ولديها ثلاث شقيقات وشقيق واحد، وفي بداية التسعينات تزوجت من ابن عمتها «نصر فياض» زواج عائلي وأثناء حملها سافرت معه إلى أفريقيا حيث كان يعمل، وخلال فترة حملها عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت وتم طلاقهما بعد أن أنجبت ابنتها زينب في يونيو 1993، وفي 24 أبريل 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلت عنه في نوفمبر 2012.