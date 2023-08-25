وجه زُحل يتلألأ في السماء الأحد.. انتظروه

يظهر في السماء يوم الأحد القادم، مشهد فلكي مميز وفريد، لكوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية" فى مقابلة الشمس، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بالرصد والتصوير .

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، ورئيس قسم الفلك السابق، إن الأحد القادم نشهد ظاهرة فلكية بديعة فى سماء مصر، ويكون كوكب زحل ذي الحلقات في أفضل وضع له بالنسبة للأرض.

ويضاء وجهه زوحل بالكامل بواسطة الشمس، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام، وهو كوكب يطلق عليه لؤلؤة المجموعة الشمسية، وسيكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام وسيترائى طوال ليل اليوم.

وأوضح تادرس، أن المشهد يرى بالعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية لامعة في السماء ، ولكن باستخدام التلسكوبات نستطيع مشاهدة وتصوير حلقات زحل وأقماره اللامعة، وهذا اليوم هو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير زحل وحلقاته وأقماره.

وأشار إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يحتاج صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ولفت أستاذ الفلك، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، ويعد زحل جوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريباً المسافة ما بين الأرض والقمر وهي كيلومتر واحد.