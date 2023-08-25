وجه زُحل يتلألأ في السماء الأحد.. انتظروه
يظهر في السماء يوم الأحد القادم، مشهد فلكي مميز وفريد، لكوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية" فى مقابلة الشمس، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بالرصد والتصوير .
وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، ورئيس قسم الفلك السابق، إن الأحد القادم نشهد ظاهرة فلكية بديعة فى سماء مصر، ويكون كوكب زحل ذي الحلقات في أفضل وضع له بالنسبة للأرض.
ويضاء وجهه زوحل بالكامل بواسطة الشمس، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام، وهو كوكب يطلق عليه لؤلؤة المجموعة الشمسية، وسيكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام وسيترائى طوال ليل اليوم.
وأوضح تادرس، أن المشهد يرى بالعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية لامعة في السماء ، ولكن باستخدام التلسكوبات نستطيع مشاهدة وتصوير حلقات زحل وأقماره اللامعة، وهذا اليوم هو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير زحل وحلقاته وأقماره.
وأشار إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يحتاج صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.
ولفت أستاذ الفلك، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، ويعد زحل جوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريباً المسافة ما بين الأرض والقمر وهي كيلومتر واحد.