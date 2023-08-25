كريستيانو رونالدو يقود هجوم النصر أمام الفتح في الدوري السعودي

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى النصر السعودي، عن تشكيله الرسمي أمام الفتح الذى يجمع الفريقين بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري.

تشكيل النصر السعودي أمام الفتح في الدوري

ويعانى فريق الكرة الأول بنادى النصر السعودي، من غيابات كثيره تضرب القوام الأساسي للفريق، قبل لقاء اليوم أمام الفتح، أبرزها عبد الإله العمري، بسبب آلام في الفم،عبدالله مادو، وعلي لاجامي، وسيكون فوفانا، وأندرسون تاليسكا، بسبب الإصابة.

ويدخل النصر مباراة اليوم وهو يتواجد في المراكز الأخيرة بجدول ترتيب البطولة بدون رصيد من النقاط ، حيث تلقي العالمي الهزيمة في أول مباراتين له في المسابقة أمام كلا من التعاون والأتفاق.

فيما يأتي الفتح في المركز السادس برصيد أربع نقاط جمعهم من الفوز في مباراة والتعادل في الأخري.

و تنقل جميع مباريات دوري روشن فقط وحصرياً في المنطقة العربية من خلال قنوات SSC ومنصة شاهد في أي بي، ومباراة الفتح والنصر الليلة ستذاع من خلال قناة SSC HD 1، ويعلق عليها المعلقين جعفر الصليح وعيسى الحربين.