بث مباشر النصر والفتح تويتر : مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري روشن

مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري روشن

بث مباشر النصر والفتح : مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري روشن ، تم تسجيل هزيمة فريق النصر في الجولة الثالثة من دوري روشن أمام الفتح، وهذا الخسارة قد يؤثر على فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري، خاصةً بعدما حقق المنافسون للفريق نتائج جيدة، حيث يحتل الاتحاد والأهلي المركز الأول بالعلامة الكاملة، ويليهما الهلال والاتفاق. وبعد مباراتين بدون نقاط، لا يمكن للنصر التفريط في نقاط المباراة الليلة ضد شباب الأهلي الإماراتي. تأمل الجماهير أن يكون فوز الفريق في مباراة دوري أبطال أسيا على شباب الأهلي دافعًا للاعبين في دوري روشن. في المقابل، يحتل نادي الفتح المركز الثالث برصيد 4 نقاط من مباراتين، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام التعاون وفاز في الثانية على الأخدود، ويسعى للاستفادة من عامل الجمهور في مباراته ضد النصر.

بث مباشر مباراة النصر والفتح اليوم

ستكون مباراة النصر والفتح من أكثر المواجهات المثيرة في الدوري السعودي، حيث ستقام في يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس 2023 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية. ويأمل نادي النصر في العودة بانتصار بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين في بداية الموسم، بينما يسعى نادي الفتح للاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية بعد فوزه في المباراة السابقة. وستكون المباراة شديدة المنافسة والقوية، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث. لذا، لا تفوت فرصة متابعة هذه المواجهة المشوقة والمثيرة.

التشكيل المتوقع للفتح ضد النصر

حراسة المرمى : – ريني جالكوب.

خط الدفاع : جايسون دينايير/ قاسم لاجامي/ عبد الله اليوسف/علي الزبيدي.

خط الوسط : بيتروس/ لوكازيلاريان/ سفيان بن دبكة/ كريستيان تيو.

خط الهجوم : مراد باتنا/ فراس البريكان.

ملخص مباراة النصر ضد الفتح

تقابل النصر والفتح في 20 مباراة قبل هذه المباراة فاز النصر في 11 مباراة، فاز الفتح في مباراتين فقط وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات، أكبر نتيجة فوز النصر 5-0 عام 2019.

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القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل جميع مباريات دوري روشن فقط وحصرياً في المنطقة العربية من خلال قنوات SSC ومنصة شاهد في أي بي، ومباراة الفتح والنصر الليلة ستذاع من خلال قناة SSC HD 1، ويعلق عليها المعلقين جعفر الصليح وعيسى الحربين.

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بطاقة المباراة

المباراة الفتح & النصر المنافسة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين الموعد والتوقيت اليوم الجمعة 25 أغسطس الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية القناة والمعلق SSC HD 1 المعلقين عيسى الحربين/ جعفر الصليح

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