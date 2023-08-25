أحمد عبدالله: فستان ميرهان حسين بمهرجان القاهرة للدراما متناغم مع ذوقها الأوروبي

تملك الفنانة ميرهان حسين ذوق مختلف يجذبها اللأزياء اللافته الغير مألوفه لتتناسب مع طبيعة قوامها الرشيق ويجعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها والمعنيين بالموضة وهذا ما اكدته خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما بنسخته الثانية المقامة في العلمين.

وكشف مصمم الأزياء أحمد عبدالله تفاصيل تصميمه لفستان ميرهان حسين الذي استغرق 48 لتنفيذه، وصمم من قماش الحرير الليكرا بلون الأخضر الليموني ليواكب موضة صيف وخريف 2023.

أحمد عبدالله لـ الوفد: صممت فستان ميرهان حسين في 48 ساعه

وأضاف أن جاء تصميم الفستان درابية بالكامل بدون خياطه تمامًا ليتناسب مع طبيعة قوام ميرهان حسين ويبرز جماله.

ميرهان حسين ومصمم الأزياء أحمد عبدالله

وأكد أن ميرهان حسين تفضل البساطة وذوقها يميل لطابع الأوربي المحب للبساطة والأناقة في آن واحد وهذا ما جعلها تطير من الفرحة عند الانتهاء من تصميم الفستان ورؤيته بعد تنفيذه بشكله الأخير.

وتألقت ميرهان حسين بإطلالة أنوثية جذابة، طويل ومجسم، ينتمي لقصة ألوان شولدر، صمم من قماش الحرير الليكرا بلون الليمونى ونسقت عليه كلاتش جذابة.

وتزينت بمجموعة من المجوهرات المرصعه بحبات الألماس الفخمة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة تناغمت مع إطلالتها ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود اللامع في الشفاه.

مهرجان القاهرة للدراما

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.