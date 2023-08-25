"بنك بريكس" وتمويل المشروعات.. كيف تستفيد مصر؟

استفادة كبرى

انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، سيوفر لها الكثير من المميزات والفوائد التي يوفرها بنك بريكس و"صندوق بريكس للتنمية الجديدة"، حيث إن بنك بريكس يوفر العديد من الفوائد للدول الأعضاء وبالأخص الدول الاقتصادية الناشئة والتي تبحث عن التطور.

انضمام مصر إلى بريكس

يوفر إنشاء "صندوق بريكس للتنمية الجديدة" و"بنك بريكس" لتمويل المشروعات التنموية والبنية التحتية في الدول الأعضاء لـ"بريكس"، تمويلًا إضافيًا ويساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ويسهم بنك بريكس في تنويع مصادر التمويل للدول الأعضاء، حيث يوفر بديلاً للتمويل التقليدي من البنوك التجارية والمؤسسات المالية العالمية الأخرى.

يقدم بنك بريكس عدد من الفوائد، ومن أهمها (تمويل المشروعات التنمية)، حيث إنه يوفر تمويل للمشاريع التنموية في الدول الأعضاء، كعدد من المشروعات كمشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل والصناعات الثقيلة.

إليك بعض الفوائد الرئيسية لبنك بريكس:

ــ التعاون الاقتصادي، يعزز بنك بريكس التعاون بين الدول الأعضاء في تعزيز التجارة والاستثمار، كما أن هذا البنك يوفر الدعم والتمويل المشتركة بين الدول، والذي يعزز التكامل الاقتصادي بين الدول.

ــ التنمية الاقتصادية، المشاريع التنموية واحدة من المشروعات التي يركز بنك بريكس على تمويلها، كمشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء والمشاريع البيئية.

ــ التنمية المستدامة، هي المشروعات التي يمولها بنك بريكس، وذلك من أجل إضافة القدرات التنموية لتحقيق الاستدامة.

ــ الإجراءات المالية، بنك بريكس يعمل منذ اللحظة الأولى على تبسيط الإجراءات المالية والإنهاء على البروقراطية في تمويل المشاريع، ويمكنك من الحصول على التمويل وتقديم الدعم بشكل أكثر فعالية.

وتعمل الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" من أجل القضاء على الهيمنة الدولارية، لما له تأثير كبير بشكل سلبي على اقتصاديات العالم، وذلك من خلال التفكير في التعامل من خلال عملات الدول الكبرى في المجموعة، حسبما أفاد به خبراء في الاقتصاد، كما أن البعض الأخر يعتقد أن هناك تحرك أخر من خلال "بريكس" في وجود عملة رقمية تكون هي العملة المستخدمة في التعاملات داخل المجموعة.

الانضمام لمجموعة بريكس الكتلة الاقتصادية الأكبر في العالم، وهو التجمع الموازي للكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يوفر العديد من الفوائد الاقتصادية لدول الأعضاء، بداية من التعاون التجاري بجانب التعاون الاقتصادي بالإضافة إلى التعاون المالي، زيزفر فرصة في تنمية السوق المحلي وتبادل التكنولوجيا والمعرفة.