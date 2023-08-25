أول رد من روسيا بشأن تورطها في مقتل قائد فاجنر

نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، صحة الأخبار المتداولة بشأن تورط الكرملين في تحطم طائرة مؤسس مجموعة “فاجنر” يفجيني بريجوجين، مؤكدًا أن هذه الأخبار غير صحيحة وما هي إلا مزاعم غربية.

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وقال بيسكوف اليوم الجمعة: “الآن، بالطبع، هناك الكثير من المزاعم حول تحطم الطائرة والموت المأساوي لركابها، بمن فيهم يفجيني بريجوجين. وبالطبع، في الغرب، يقومون بتقديم كل هذه التكهنات من زاوية معروفة. وكل ذلك كذب مطلق لأن مثل هذه القضايا يجب أن تستند فقط إلى الحقائق المجردة”.

وبحسب بيسكوف، فإنه لا توجد أي نتائج لأي فحوصات تؤكد وفاة بريجوجين حتى الآن، حيث قال: “إذا استمعتم بعناية إلى بيان الرئيس الروسي يوم أمس، فقد قال إنه سيتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الفحوصات الجينية، ولا توجد نتائج رسمية حتى الآن. بمجرد أن تصبح جاهزة للنشر ستنشر”.

وأوضح بيسكوف أنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان بوتين سيحضر جنازة بريجوجين أم لا، حيث تابع: “الحقيقة أننا لا نعرف كم من الوقت ستستغرق الفحوصات والإجراءات اللازمة، لذلك لا يوجد حتى الآن مواعيد للجنازة، ومن المستحيل الحديث عن هذا مطلقا”، مؤكدًا أن لدى الرئيس جدولا مشحونا للغاية.