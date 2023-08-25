الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب والرياضة يتابع انتخابات مجلس إدارة فتيان الكشافة المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي مدار الساعة مع مسئولي الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، كافة الترتيبات التنظيمية التي تُجري؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية فتيان الكشافة المصرية للدورة الجديدة 2023 - 2027، والتي تتم بإشراف قضائي.

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الشباب والرياضة: ختام فعاليات القوافل الطبية بمحافظة بورسعيد

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الشباب والرياضة تختتم فعاليات القوافل الطبية بمحافظة بورسعيد

ويبلغ أسماء القادة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ٢٠٢٣وانتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة عدد 1631 فرد، وهم من تم تسجيلهم بالجمعية المركزية لمدة خمس سنوات متواصلة دون.


وتتم الإنتخابات تحت الإشراف القضائي، وإشراف إداري من وزارة الشباب والرياضة، وذلك بمقر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وتشهد الإنتخابات إقبالًا غير مسبوق.


ويتكون مجلس إدارة الجمعية من 10 مقاعد وهى رئيس مجلس الادارة ونائب للرئيس و 3 اعضاء فوق السن ( فوق 35 سنه ) و5 اعضاء تحت السن ( تحت 35 سنه ).


ويتنافس على هذه المقاعد عدد من القادة المشهود لهم بالكفاءة على مستوى جمهورية مصر العربية.

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