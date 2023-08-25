بث مباشر| يلا شوت الآن مشاهدة مباراة النصر أمام الفتح في دوري روشن السعودي

جولة جديدة في الدوري Al Fateh vs Al Nassr اليوم ، بث مباشر| يلا شوت الآن مشاهدة مباراة النصر أمام الفتح في دوري روشن السعودي ، تمكن الفتح من تحقيق فوز كبير في المباراة السابقة على الأخدود بنتيجة 3-1، وهذا الفوز جعل الفريق يحتل المركز السابع على جدول الترتيب برصيد 4 نقاط. وبالنظر إلى أداء الفريق في المباراة السابقة، يمكن القول بأن لاعبي الفتح كانوا في حالة تركيز عالية وقوية، وهذا يعكس استعدادهم الجيد للمباراة.

وبالنسبة للنصر، فإنه يعاني من صعوبات كبيرة في هذا الموسم، حيث خسر في مباراتين متتاليتين ولم يحقق أي نقطة حتى الآن. يأمل الفريق في تحسين أدائه في المباراة المقبلة ضد الفتح، والتي ستكون فرصة جيدة للفوز والعودة إلى المسار الصحيح.

ستكون المباراة بالتأكيد مثيرة للاهتمام، حيث يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز. ومن المتوقع أن يكون للاعبي الفتح حافزًا كبيرًا لتحقيق الفوز، بعد أدائهم المميز في المباراة السابقة.

ومن جهة أخرى، فإن النصر سيكون على أعصابه في هذه المباراة، حيث يحتاج بشدة إلى تحسين أدائه وتحقيق الفوز. سيكون من المثير للاهتمام مشاهدة كيفية استجابة اللاعبين لهذا التحدي، وإذا ما كانوا قادرين على تحقيق الفوز.

على أية حال، فإن هذه المباراة ستكون فرصة للفريقين لتحسين أدائهم وتحقيق الفوز. ستكون المباراة مثيرة للاهتمام، وسوف يشجع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء المملكة على مشاهدتها.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024

تُذاع مباريات الدوري السعودي 2023 على قنوات SSC ويمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية "SD"، لكن عليك الاشتراك للمشاهدة بتقنية "HD"، وستكون القناة الناقلة لمباراة النصر والفتح هي الأولى SSC 1.

مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024

هناك وسيلة واحدة لمشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2024، وهي تطبيق شاهد، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

لمشاهدة مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي اضغط هنا

لمشاهدة مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي اضغط هنا

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد : 12380.

: 12380. الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 3/4.

موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024

موعد مباراة النصر والفتح في الجولة الثالثة من الدوري السعودي هو الجمعة 25 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

وفيما يلي تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الفتح

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس، سلطان الغنام، عبد الإله العمري، علي لاجامي

وسط الملعب: سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني