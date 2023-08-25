طريقة تحضير صوص أجنحة الدجاج الحارة

تحرص الأمهات على التنوع بين الوجبات التي تقدمها لأفراد أسرتها بشكل يتناسب مع ميزانية المنزل حتى لا تصرف أموال كثيرة في تحضير وجبة واحدة.

وتأتي اجنحة الدجاج في مقدمة لسهولة تحضيرها وثمنها المناسب لظروف الاقتصادية الحالية.

وتحتوى اجنحة الدجاج على العديد من الفوائد ابرزها انها تساهم في تغذية الجسم عند الإصابات والكسور والإجراءات الجراحية. - يساعد تناول أجنحة الفراخ في تعزيز الصحة النفسية للأشخاص، كذلك علاج الاكتئاب والتهاب الأعصاب والاضطرابات العصبية. - يزيد من الهيموجلوبين في الدم. -يشارك في تكوين خلايا جديدة.

جددى سفرتك وحضري وصفة جديدة على مائدة الغداء صوص أجنحة الدجاج الحارة بخطوات سهلة.

المقادير

- طحين : 200 غم (أبيض)

- صوص حار : نصف ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة كبيرة

- زيت الذرة : 4 ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- باربكيو صوص : 6 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

في وعاء ضعي الطحين، والصوص الحار، وزيت الزيتون، وزيت الذرة، والملح، والفلفل الأسود، وصوص الباربكيو.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس تماماً وتحصلي على صلصة ناعمة.

ضعي الصوص في طبق التقديم وقدميه بجانب أجنحة الدجاج المقلية أو المشوية.