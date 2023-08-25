روسيا تنتقد تصريحات الغرب وبايدن عن مصرع بريجوجين.."غير مقبولة"

انتقدت "الرئاسة الروسية"، تصريحات الغرب حول تورط الكرملين في مصرع قائد قوات فاجنر العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين، مُؤكدة أنها "كذبة مُطلقة"، فيما اعتبر تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشأن ذاته "غير مقبولة".

فقد قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن تصريحات الغرب بأن الكرملين قد يكون وراء وفاة بريجوجين كذبة مطلقة، وأنه "لا تزال هناك القليل من الحقائق وسيتعين على التحقيق توضيحها".

حادثة تحطم الطائرة

وأوضح بيسكوف أنه سيتم نشر النتائج الرسمية للتحقيق في حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقل يفجيني بريجوجين و6 من رفاقه.

وحول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر جنازة بريجوجين، قال بيسكوف: "لا نعرف حتى الآن كم ستستغرق إجراءات التحقيق، الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم بشكل عام".

وأكد الكرملين أن بوتين لم يلتق بريجوجين في الآونة الأخيرة.

من ناحيته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن عن التقارير التي تفيد بمقتل يفجيني بريجوجين في تحطم طائرة "غير مقبولة"، بحسب ما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

وقال بايدن يوم الأربعاء إنه غير مندهش من التقارير، مضيفا أنه قلما يحدث شيء في البلاد لا يكون وراءه الرئيس الروسي.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن "الوفاة المفترضة" لبريجوجين، في حادث تحطم طائرة، يمكن أن تزعزع استقرار مجموعة فاجنر.