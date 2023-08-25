جيش الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ حملة اعتقالات ومُداهمات في الضفة الغربية

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية المُحتلة، واقتحم منازل وأجرى فيها عمليات تفتيش، وتخللتها مواجهات محدودة، حسبما أفادت وكالة "معا" الإخبارية، مساء اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الجيش، داهمت مناطق عدة في مدينة الخليل، من بينها: المنطقة الجنوبية، وحي سنجر، وخلة مناع، ودوار المنارة، ومنطقة قرن الثور، ومنطقة عين عرب، وحي واد أبوكتيلة، ومنطقة نمرا، ومدينة حلحول.

عملية إطلاق نار على سيارة للمستوطنين

وقمعت مسيرة للمركبات كانت متوجهة نحو منزل عائلة الشنتير في خلة مناع، حيث تتهم السلطات الإسرائيلية اثنين من أبناء العائلة بتنفيذ عملية إطلاق نار على سيارة للمستوطنين، يوم الإثنين الماضي أدت لمقتل مستوطنة وإصابة مستوطن آخر.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع في حي أبوكتيلة، مع قيام شبان برشقهم بالحجارة.

واعتقلت القوات الإسرائيلية مواطنين من رام الله، أحدهم والد شاب قتله الجيش الإسرائيلي في التاسع من مارس الماضي، وما زالت السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمانه.