الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد حسام ميدو يبعث رسالة تفاؤل إلى جماهير الزمالك

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

بعث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء يطمئنها على أوضاع داخل جدران النادي.

وأكد: "أنه برفقة نجوم سابقين للقلعة البيضاء، يتواجدون في مقر النادي كل يوم من أجل المساهمة في حل الأزمات الحالي".

وكتب نجم الزمالك السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الزمالك عايش بأولاده، كل يوم من ٧ الصبح العظيم إسماعيل يوسف وعادل المأمور وجمال حمزة وحازم إمام وإبراهيم صلاح وكل أولاده موجودين في النادي”. 

رسالة ميدو الى جماهير الزمالك

 

 

 