أحمد حسام ميدو يبعث رسالة تفاؤل إلى جماهير الزمالك
بعث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء يطمئنها على أوضاع داخل جدران النادي.
وأكد: "أنه برفقة نجوم سابقين للقلعة البيضاء، يتواجدون في مقر النادي كل يوم من أجل المساهمة في حل الأزمات الحالي".
وكتب نجم الزمالك السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الزمالك عايش بأولاده، كل يوم من ٧ الصبح العظيم إسماعيل يوسف وعادل المأمور وجمال حمزة وحازم إمام وإبراهيم صلاح وكل أولاده موجودين في النادي”.
رسالة ميدو الى جماهير الزمالك