أحمد حسام ميدو يبعث رسالة تفاؤل إلى جماهير الزمالك

بعث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء يطمئنها على أوضاع داخل جدران النادي.

وأكد: "أنه برفقة نجوم سابقين للقلعة البيضاء، يتواجدون في مقر النادي كل يوم من أجل المساهمة في حل الأزمات الحالي".

وكتب نجم الزمالك السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الزمالك عايش بأولاده، كل يوم من ٧ الصبح العظيم إسماعيل يوسف وعادل المأمور وجمال حمزة وحازم إمام وإبراهيم صلاح وكل أولاده موجودين في النادي”.

رسالة ميدو الى جماهير الزمالك