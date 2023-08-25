حضري سمك شعري بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة

تحرص الأمهات على تحضير أغلب الوجبات الشهية الغنية المعادن والفسفور خاصة ويوم الاجازة الرسمية لتقدم لأفراد أسرتها افضل وجبة على الأطلاق.

ويحتل السمك البطلي مكانة خاصة في البيوت المصرية نظرًا لفوائده العديدة أبرزها يوفر تناول وجبة واحدة من البلطي 28٪ من مدخولك اليومي الموصى به من الفوسفور ، وهو معدن أساسي موجود بشكل رئيسي في العظام والأسنان ويعمل مع الكالسيوم لدعم صحتهم، يلعب الفوسفور أيضًا أدوارًا إضافية في الجسم ، بما في ذلك الحفاظ على التوازن الحمضي القاعدي في دمنا ، واستخدام الطاقة وتخزينها وصنع الخلايا.

واليوم نقدم لكٍ بخطوات سهلة وسريعة طريقة تحضير سمك شعري بالفرن في السطور التالية.

المقادير

- السمك : 2 حبة (سمك شعري مغسول ومنظف)

- البطاطس : نصف كيلو (مقطعة شرائح سميكة)

- الجزر : 1 حبة (مقطع شرائح سميكة)

- البصل : 1 حبة (كبير ومقطع شرائح)

- عصير الليمون : نصف كوب

- زيت الزيتون : ربع كوب

- البصل : 1 حبة (كبير ومفروم ناعم)

- الجزر : 1 حبة (كبير ومبشور)

- الفلفل الاحمر الحار : 1 حبة (مفروم)

- بقدونس : حزمة (مفروم)

- كزبرة خضراء : حزمة (طازجة ومفرومة)

- الثوم : ملعقة كبيرة (مفروم)

- الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون)

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- بهار سمك : ملعقة صغيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الليمون : 2 حبة (مقطع شرائح رفيعة)

طريقة التحضير

اصنعي بعض الشقوق في جوانب السمك، وضعيه جانباً.

في وعاء ضعي عصير الليمون الحامض، وزيت الزيتون، والفلفل الحار، والثوم، والكمون، والكزبرة الجافة، والكركم، والبابريكا، والملح، والفلفل الأسود، وبهارات السمك، وحركي المكونات جيداً حتى تمتزج.

ضعي حلقات البطاطس والجزر والبصل في وعاء عميق، ثم أضيفي ثلث كمية التتبيلة وقلبي جيداً.

أضيفي البصل المفروم، وبرش الجزر، والبقدونس، والكزبرة الطازجة، إلى باقي خليط التتبيلة وقلبي جيداً، ثم إحشي السمك بتتبيلة الجزر والبصل مع دهنه من الخارج بالقليل منها واتركيه جانباً لحوالي 30 دقيقة.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

بطّني صينية فرن بورق الأولمنيوم، ثم وزعي بها خليط البطاطس والبصل، ثم رصي السمك فوق البطاطس.

وزعي شرائح الليمون فوق السمك.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 30-40 دقيقة حتى ينضج السمك تماماً، ثم قدميه ساخناً.