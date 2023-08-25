ضبط موظف استولى على 20 مليون جنيه كسب غير مشروع بالقليوبية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، بضبط حيال "موظف بإحدى الجهات الحكومية- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية" لقيامه بالتربح من أعمال وظيفته وقيامه بتكوين ثروة مالية من جراء ذلك لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء "العقارات والأراضى الزراعية والسيارات" وكذا إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك، وقدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الكسب غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واقعة مشاجرة بين طرفين في مركز شرطة القناطر الخيرية

كما تباشر جهات التحقيق بالقليوبية، التحقيقات في واقعة مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، أسفرت عن إصابة شخص وربة منزل.

كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وضبط المتهم والاستعلام عن حالة المصابين لاستجوابهم.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى القناطر الخيرية، باستقبال شخص وربة منزل، الأول مصاب بجرح قطعى في الرأس والأخرى مصابة بعيار ناري في القدم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول حمدى س إ، 45 سنة، بائع أنابيب، مصاب بجرح قطعي بالرأس، ونجلة شقيقه ع ج س، 23 سنة ربة منزل مصابة بعيار ناري في القدم، وطرف ثان، رمضان م ي، 44 سنة، مالك قهوة، تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وكشفت التحريات أن المتهم الأخير أشهر السلاح الناري حوزته وتعدى على الأول بمؤخرة السلاح، ثم أطلق عيار ناري وأحدث إصابة المجني عليها الثانية، وفر هاربا، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.