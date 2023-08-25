كلوب يحسم موقف " صلاح"  من الرحيل عن ليفربول

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، اليوم الجمعة، حول مايتردد عن إمكانية رحيل نجمه المصري محمد صلاح عن ليفربول الإنجليزي هذا الصيف.

ونفي كلوب هذه الشائعات "جملة وتفصيلا" .

مدد صلاح العام الماضي عقده مع ليفربول لمدة ثلاثة مواسم إضافية، وقد أكد وكيل أعماله في وقت سابق من الشهر الحالي أن النجم المصري لا ينوي مغادرة ملعب "أنفيلد".

وأكد كلوب أن لا نية للتخلي عن صلاح، متطرقاً إلى ما يُشاع بالقول إنها تقارير إعلامية ولا شيء أكثر من ذلك، مضيفاً: لا شيء للتحدث عنه من وجهة نظري، مو صلاح لاعب في ليفربول.

وقال: إنه لاعب لا غنى عنه، كان ولا يزال لا شيء للحديث عنه وإذا كان هناك شيء عرض ما، فالجواب سيكون كلا.

وسجل صلاح 187 هدفاً في 307 مباريات بألوان ليفربول منذ انضمامه إليه من روما عام 2017، بينها هدف في مستهل الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

وتوج المصري في صفوف "الحمر" بألقاب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس إنجلترا، كأس الرابطة وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية.