الأرصاد تحذر: شبورة مائية في بعض المناطق

حذرت الأرصاد الجوية، من ظهور شبورة مائية صباحا من الساعة الرابعة وحتى السابعة، على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتتوقع الأرصاد، غدا السبت ظهور سحب منخفضة على شمال البلاد، والقاهرة الكبرى مما يعمل على تلطيف الأجواء، ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويسود طقس معتدل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، كما تتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا سيناء، مائل للحرارة ليلا.

وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، يسود طقس مشمس غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).