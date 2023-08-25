استمرار إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وحفاظاً على الرقعة الزراعية..

شنت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر العزازي حملة لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية عبارة عن غرفة بالطين علي مساحة 30 متر2، وكذلك إزالة لغرفة أخرى بالدبش علي مساحة 20 متر2 بعزبة روض البلبيسي.

كما قامت الوحدة المحلية بالصوة بإزالة غرفة بالطين بطول ٣٠مترا بقرية الصوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، تم فك شدة خشبية بناحية الصالحية الجديدة التابعة للوحدة المحليه بقصاصين الشرق على مساحة 120 متر، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز بلبيس تم تنفيذ حملة إزالة لحالة تعدي على مساحة 400 متر، عبارة عن سور بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت خارج الحيز العمراني بعزبة الربع التابعة لمدينة بلبيس، وتطبيق القانون على المخالفين.

ولإعادة الانضباط بالشوارع ..

قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقطاوية، بإزالة جمالون حديدي على مساحة عدد ٤ قيراط بناحية عزبة حنا، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز مشتول السوق

تم إزالة وفك جمالون حديد أقيم بالمخالفة على الأرض الزراعية، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة على مساحة 400 متر بمدينة مشتول السوق، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن رئاسة حي ثان الزقازيق نفذت حملة لإزالة تندة حديدية مخالفة خاصه بمحل ملابس بشارع القرافة أمام شرطة نجدة الزقازيق بنطاق الحي، وتم تحرير محضر إشغالات ضد صاحب المحل.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز مشتول السوق بشن حملة لرفع الإعلانات غير المرخصة، و تم إزالة (٢٦) لافتة إعلانية مخالفة وغير مرخصة.

وحفاظا على الرقعه الزراعية..

شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة حملة لإزالة حالتي تعدي لغرفة بالدبش على مساحة 9 أمتار، وسور بالطين بطول ١٠أمتار، وذلك بقرية الخيس التابعة لقرية الصوة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز الإبراهيمية حملة إزالة لتعديات البناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بـ "كفور نجم - كفر عوض" حيث تم إزالة ٢ غرفة بالدبش داخل الحيز العمراني كما تم تنفيذ قرار إزالة لتعديات مخالفة بالشارع، وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت رئاسة حي ثان الزقازيق بتنفيذ إزالة لتلتوار وكتل خرسانية بالمخالفة أمام شارع الجيش وتم تحرير محضر إشغالات رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصافور من إزالة كلية في المهد لحالة تعدي على مساحة قيراط بالبوص والسُدة، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وفي سياق متصل تم إزالة سمل على أملاك دولة بشارع ٢٣ يوليو بديرب نجم على مساحة ٤أمتار، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وفي مركز أبو حماد بنطاق الوحدة المحلية بالإسدية، تم إزالة مبني بالطوب الدبش على مساحة ٨٠ مترا بالمنحر بالإسدية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز منيا القمح بالوحدة المحلية بالعزيزية، تم التصدي لتعديات على أرض زراعية بمساحة ١٠٠ متر تقريباً بقرية العزيزية، وتمت الإزالة على نفقة المخالف "أ. ع. ا" واتخاذ كل الإجراءات القانونية.