مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر اليوم يلا شوت في دوري روشن السعودي.. رابط مشاهدة النصر ضد الفتح تويتر

مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر اليوم يلا شوت في دوري روشن السعودي

مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر اليوم يلا شوت في دوري روشن السعودي ، تستضيف مدينة بريدة مباراة النصر والفتح في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2024، على أرضية ملعب الأمير عبد الله بن جلوي. وتأتي هذه المباراة بعد بداية صعبة لفريق النصر في الموسم الجديد، حيث خسر في مباراتيه الأولتين على يد الاتفاق والتعاون، ولم يحقق أي نقطة حتى الآن.

وكان فريق النصر قد أبرم مجموعة من الصفقات مع بعض أفضل اللاعبين في العالم، وذلك بهدف تعزيز صفوفه وتحقيق الانتصارات في الموسم الجديد. ومن بين هؤلاء اللاعبين، يتصدر البرازيلي جوناس رئيس قائمة المحترفين الجدد في صفوف النصر، والذي يعد من أفضل المهاجمين في العالم.

ولكن، لم تكن النتائج التي حققها الفريق في الموسم الجديد على المستوى المأمول، ما دفع إدارة النادي إلى اتخاذ خطوات عديدة لإصلاح الأمور وتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة. ومن بين هذه الخطوات، استقدام المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في تدريب فرق كبيرة في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

من جهة أخرى، يأمل فريق الفتح في استغلال هذه الفرصة لتحقيق نتائج إيجابية في الموسم الجديد، حيث يأتي بعد أداء جيد في مباراتيه الأولتين. وكان فريق الفتح قد افتتح الموسم بالتعادل مع سكري القصيم، قبل أن يحقق فوزًا مستحقًا على نادي الأخدود في الجولة الثانية بالثلاثة.

وسيكون لجماهير كرة القدم في المملكة فرصة لمشاهدة هذه المباراة المثيرة، والتي يأمل فيها كلاً من فريق النصر والفتح في تحقيق نتائج إيجابية والعودة إلى سكة الانتصارات. وستكون هذه المباراة فرصة للاطلاع على مستوى لاعبي كلاً من الفريقين، ومدى استعدادهم لخوض المنافسات في الموسم الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024

تُذاع مباريات الدوري السعودي 2023 على قنوات SSC ويمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية "SD"، لكن عليك الاشتراك للمشاهدة بتقنية "HD"، وستكون القناة الناقلة لمباراة النصر والفتح هي الأولى SSC 1.

مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024

هناك وسيلة واحدة لمشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2024، وهي تطبيق شاهد، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

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ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد : 12380.

: 12380. الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 3/4.

موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024

موعد مباراة النصر والفتح في الجولة الثالثة من الدوري السعودي هو الجمعة 25 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.