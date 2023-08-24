فلسطين تسحب من الأسواق منتج إسرائيلي ملوث ببكتيريا خطيرة

سحبت السلطات الفلسطينية منتج غذائي إسرائيلي، ملوث ببكتيريا خطيرة، وحذرت الفلسطينيين من تناوله.

واعلنت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، أن المنتج يسمى حمص سلطات العثماني، وهو منتج إسرائيلي يحتوي على بكتيريا Listeria monocytogenes، وفق ما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية.

وأصدر مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، التعليمات لطواقم ومفتشي وزارة الاقتصاد لسحب المنتجات من السوق الفلسطيني، وبشكل فوري، لاحتوائه على بكتيريا خطرة، كما تم اتخاذ إجراءات صارمة بحق "العثماني للسلطات"، كونه لم يلتزم بتعليمات القانون الفلسطيني.

ولم تتلق وزارة الاقتصاد الفلسطينية، أي تحذيرات أو تنبيهات من شركة "سلطات العثماني" حول احتواء منتجها من الحمص بكتيريا، واكتفت بنشر تحذيرها على موقع وزارة الصحة الإسرائيلية باللغة العبرية، مع اعتذارها للمجتمع الإسرائيلي.

يذكر أن عدوى الليسترية هي مرض بكتيري منقول بالغذاء، ويكون خطيرا جدا على المرأة الحامل، والأشخاص أكبر من 65 عاما والأشخاص المصابين بضعف أجهزة المناعة، يشيع حدوثها على الأغلب من تناول لحوم غير معالجة جيدا، ومنتجات الحليب غير المبسترة.