الشباب والرياضة تختتم فعاليات القوافل الطبية بمحافظة بورسعيد

ضمن مبادرة حياة كريمة....

أختتمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية ، تنفيذ القوافل الطبية بالتعاون مع الجامعات المصرية، بالقرى الأكثر احتياجاً وقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، تم تنفيذ القافلة بالقرى الأكثر إحتياجاً بمركز الإرشاد الوراثي التابع لحي العرب بمحافظة بورسعيد .

وشملت القافلة (طب بشرى و توعية صحية)، بالتعاون مع جامعة بورسعيد ، حيث تم الكشف علي المرضى وإعداد وتجهيز الأدوية لتوزيعها على المرضى بالمجان ، من خلال كلية الصيدلة، وتم تحويل بعض الحالات إلي مستشفى بورسعيد الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة والعمليات الجراحية .

ويقوم بتقديم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى والصيدلة والتمريض بالجامعة ، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي ٢١٥ حالة مرضية في التخصصات ( الأطفال - الباطنة - النساء - المخ والأعصاب- الجلدية والتناسلية - الأنف والأذن والحنجرة ).

كما شملت الفعاليات تنفيذ حملات ومحاضرات توعية ، بجانب توزيع منشورات دعائية عن الإدمان ومخاطر التعاطي وطرق العلاج والتأهيل النفسي، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلي تنظيم محاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، صحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة، والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتنظيم الأسرةَ.



الشباب والرياضة تنفذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر"

وفي سياق آخر تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، تنفيذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، بمركز شباب استاد دمياط بمحافظة دمياط.

بدأت الدورة التدريبية بالحديث عن التطورات التكنولوجية وأثرها علي حياه الانسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الالكترونية من مخلفات فيما يعرف بالمخلفات الالكترونية، كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الالكترونية والكهربائية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.

وتتضمن الدورات التدريبية التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من تلك المخلفات.

ومن المقرر تنفيذ المبادره في جميع المحافظات داخل مراكز الشباب.